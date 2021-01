De blauwe emaillen straatnaam­bor­den zijn terug in het Wageningse straat­beeld

20 januari WAGENINGEN - De emaillen straatnaamborden zijn terug in de Wageningse binnenstad. Op initiatief van de Wageningse bouwhistoricus Bart van Aller. Hij is geen onbekende in de binnenstad, omdat hij zich al eerder bezighield met het herstellen van winkelpuien in oude glorie in de Hoogstraat.