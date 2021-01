nieuw in de vallei 'Verbazing­wek­kend wat je soms nog van oude schoenen kunt maken’

31 december Renza Frings ziet het al helemaal voor zich; een eigen pandje in de binnenstad van Wageningen of Rhenen waar ze haar ambacht kan uitvoeren. Het zijn voorlopig toekomstdromen. Sinds kort is de schoenmakerij, die haar eigen naam draagt, gevestigd in kringloopwinkel 2nd Heaven aan het Nudepark in Wageningen.