Hooikoorts met kerst: vrees voor grotere gevoeligheid voor omikron door nu al veel pollen in de lucht

De Voetbal­werk­plaats na Wageningen nu ook in Ede: ‘We willen ze hier hun dromen laten realiseren’

Na een doorslaand succes in Wageningen is De Voetbalwerkplaats nu ook te vinden in Ede. Zorginstelling 's Heeren Loo begeleidt sinds kort elke dinsdag mensen uit kwetsbare doelgroepen in werk en voetbal bij Blauw Geel’55.

13 december