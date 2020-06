Hotel de Wereld woedend op gemeente Wageningen vanwege coronaboetes: ‘We hielden ons wél aan de regels’

Dagkaart Valleilijn­trein weer terug: voor 5 euro hele dag reizen tussen Amersfoort en Ede-Wageningen

26 juni Vanaf 17 juli is de Valleilijn zomerdagkaart van Connexxion weer te koop. In de zomerperiode van 18 juli tot en met 30 augustus kunnen reizigers voor 5 euro per kaartje een hele dag met de trein reizen tussen Amersfoort en Ede-Wageningen.