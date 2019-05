Iconische ‘capitulatiefoto’ Wageningen voor het eerst in kleur

VIDEO Die oude skatebaan in Wageningen is zó saai: kijk eens naar Ede

1 mei WAGENINGEN - Wat vinden Mocne Hofhuis (8) en David Viguurs (9) van de oude skatebaan in het park bij Noordwest in Wageningen? ,,Het is saai, saai, saai. Het skatepark de Peppel in Ede is veel leuker, met meer heuveltjes en halfpipes. Zoiets moeten we in Wageningen toch ook kunnen krijgen?’’