‘Ik zou wel eens een kindje lusten’; gratis prentenboek voor driehonderd Wageningse kinderen

Eind volgend jaar eerste bouwwerk­zaam­he­den op De Dreijen: ‘Eind 2029 moet alles klaar zijn’

De bouwplannen voor het voormalige universiteitsterrein De Dreijen in Wageningen worden stukje bij beetje concreter. Ruim dertien jaar na de sloop van het eerste universiteitsgebouw (De Dreijenborch) is er zicht op bebouwing. Over ruim een jaar gaat de schop in dit deel van De Dreijen (fase 1) de grond in.

13 juli