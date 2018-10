In 1975 lag er half oktober al sneeuw

WEERWAGENINGEN - Hoe vaak gebeurt het dat op een maandagochtend half oktober kinderen in jurkje of korte broek naar school gaan? En dat de ijsverkopers nog goede zaken doen? Ook in 2017 was het de eerste week van de herfstvakantie schitterend weer, maar dat is ook wel eens anders geweest.

Zo viel op 13 oktober 1975 in heel Nederland een laag sneeuw van enkele centimeters. 's Middags werd het niet heel veel warmer dan 2 of 3 graden. Deze dag is de boeken ingegaan als de vroegste datum waarop in Nederland ooit sneeuw is waargenomen.

Ook oktober 2003 was het erg koud: de koudste oktobermaand in dertig jaar becijferde het KNMI. De Bilt berekende een gemiddelde temperatuur van 7,5 graden tegen 10,3 normaal.

Fruitoogst

Op 14 oktober 1941 was het noodweer. Een zware zuidwesterstorm raasde over het land. Vooral fruittelers hadden daar erg veel last van. De appels en peren, rijp voor de oogst, waaiden van de bomen. Het zorgde voor een hoge fruitprijs.

Ook in 1971 was het koud in oktober. Op 15 oktober werd in Wageningen een minimum temperatuur van -5,2 graden gemeten. Apart was de nacht van 15 op 16 oktober 1987. Toen bleef de temperatuur steken op 20 graden. Boven nul! Een storm uit het zuidwesten zorgde voor de aanvoer van enorm zachte lucht.