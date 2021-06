In juli heeft 80 procent antistoffen, maar dat is niet genoeg: ‘Die overige 20 procent zal besmet worden’

Jongeren­cen­trum moet weer gezellig en uitnodi­gend worden: ‘Het liefst zouden we ook de vloer vervangen’

13 juni WAGENINGEN - ’t Oude Bijenhuis in Wageningen zag eruit alsof het in de jaren 70 voor het laatst een opknapbeurt had gehad. Het jongerencentrum had veel weg van een donker hol. Dat verandert, dankzij de jongeren zelf. ,,Het moet weer gezellig en uitnodigend worden’’, zegt jongerenwerker Nikky Visker, ook nieuw.