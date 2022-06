In vier jaar van Go Ahead Eagles naar Real Madrid: Suzanne (32) leeft haar ultieme voetbaldroom

Op eenzame hoogte: Wageningse Ariën is de eerste Nederlan­der op de top van de Kangchen­jun­ga

Ariën van de Kolk (32) heeft na een expeditie van acht weken zijn doel bereikt. De Wageninger is de eerste Nederlander ooit die de 8585 meter hoge berg, de Kanchenjunga in Nepal, heeft beklommen. Van de Kolk besloot de berg te beklimmen om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Hij is inmiddels aangekomen in Kathmandu vanaf waar hij terug naar huis zal reizen.

11 mei