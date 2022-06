In vier jaar van Go Ahead Eagles naar Real Madrid: Wageningse Suzanne (32) leeft haar ultieme voetbaldroom

Ze somt op: Marrakech, Madrid, Amsterdam, Bordeaux, Lyon, Amsterdam, Rio de Janeiro. Het lijkt op een op hol geslagen routeplanner, het is in werkelijkheid het reisschema van Huurman van deze week.



Het geeft maar weer aan wat voor leven ze leidt. Altijd maar druk en onderweg. Is het niet een wedstrijd, dan is het wel een congres of een medische keuring van een beoogde nieuwe aankoop. ,,Ja, mijn werk gaat maar door: 24 uur per dag, 7 dagen in de week.”