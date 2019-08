Inbraak in café in Wageningen is puzzel voor de politie

De politie is zondagochtend aan de aan de achterzijde gelegen Conventstraat begonnen met sporenonderzoek en probeert de stukjes in elkaar te passen. Dat er iemand is binnen geweest is duidelijk. Tegelijkertijd is aan de overkant van de straat een elektrische fiets aangetroffen met op de bagagedrager een mobiele telefoon en een powerbank. In een hoekje naast het café lagen de bijbehorende accu en fietssleutel.