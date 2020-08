Inbreeksters halen kinderkamer overhoop in Wageningse woning en nemen opmerkelijke buit mee

Modelauto's

De daders wisten de woning binnen te komen door op klaarlichte dag eerst een tuindeur te forceren en vervolgens het glas in de achterdeur kapot te gooien. Het duo dacht duidelijk dat er wat te halen viel bij het Wageningse gezin: in een tijdsbestek van ongeveer een half uur haalden ze de hele woning overhoop. Ook de kinderkamer moest het ontgelden. Uiteindelijk ging het stel er met een aantal modelauto’s vandoor, die in een vitrinekast in de woonkamer stonden.



Waarom de modelauto's werden meegenomen is niet bekend. ,,Het is moeilijk te zeggen of het meenemen van die auto's een wanhoopsdaad was. We hebben de inbrekers nog niet gesproken, dus weten niets over hun motief’’, vertelt de woordvoerder. Over de waarde van de buit wil de politie niets kwijt. ,,Dat is in verband met het onderzoek, maar dit waren geen hele zeldzame of exclusieve exemplaren.’’