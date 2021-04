Inbreker die bloedspoor achterliet bij strooptocht in studentenkamers draait maanden de cel in

De avondklok schuift een uur op, houden we ons er een beetje aan? ‘Ik loop nog wel risico op een boete, maar kijk beter uit’

31 maart De avondklok gaat voortaan een uur later in: om 22.00 uur. Hoe streng wordt die coronamaatregel eigenlijk nog gecontroleerd? En houden we ons er een beetje aan? ,,We zien de overtredingen iets toenemen.”