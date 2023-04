Inbrekers slaan in de gemeente Wageningen nu minder vaak toe dan tien jaar geleden

Bouw te duur appartemen­ten­blok in Arnhem vlotgetrok­ken, nog enkele woningen beschik­baar

Het collectief Cohousing kan toch door met de bouw van een appartementencomplex aan het Nieuwe Plein in Arnhem. De plannen dreigden te worden gedwarsboomd door de gestegen bouwkosten, maar door het ontwerp aan te passen, is realisatie toch mogelijk. De aannemer begint in oktober.