Inspectie over in Nederrijn verdronken Joe: toezicht schoot tekort

Dat blijkt uit een inspectierapport naar aanleiding van het incident, dat deze week openbaar is gemaakt. Beide instellingen wisten dat de kans op weglopen groot was bij de jongens, maar van het noodzakelijke permanente toezicht op de school voor speciaal voortgezet onderwijs was op die dinsdag 30 mei 2017 geen sprake.



Een vraag van De Brouwerij voor tijdelijk extra hulp in de klas, een dag eerder, was door de Heldringstichting niet goed beoordeeld. Er heerste teveel een denken van 'wij-zij', aldus de drie inspectiediensten (onderwijs, gezondheidszorg , justitie en veiligheid) in hun gezamenlijk rapport.



Nadat de school alarm had geslagen, werden de jongens snel gevonden in de buurt van de Nederrijn. Medewerkers konden ze echter niet in de kraag grijpen, omdat ze steeds wegliepen. Tot ontzetting van de aanwezigen liepen Joe en zijn kameraad vervolgens de rivier in. Daarop verdronk Joe. De andere jongen wist naar de overkant te zwemmen. Deze dramatische afloop is de medewerkers niet aan te rekenen, stellen de inspecties.