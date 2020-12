Internationale erkenning: nieuw Wagenings speciaalbier GraanGeluk wint meteen goud

De prijs is een bijzondere eer voor natuurboer Marcel van Silfhout en de Wageningse brouwers, want de twee gebruikte granen, zomergerst en het zeldzame Veluws kruiprogge komen van het ecologische Westbergveld op de Wageningse Berg. Gelders GraanGeluk (6,2 procent), dit jaar voor het eerst gebrouwen, is verkozen tot het beste speciaalbier ter wereld in de categorie onder de 7 procent alcohol.