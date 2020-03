Jan Janssen treurt om het stoppen van ‘zijn’ Classic: ‘Was toch een beetje mijn kindje’

Vuurwerk­bril­len voor personeel ziekenhuis Gelderse Vallei

16:40 EDE/WAGENINGEN - Een paar oproepjes op Facebook en de vuurwerkbrillen stroomden zondag in een paar uurtjes binnen bij vier adressen in Ede en Wageningen. Ze zijn bedoeld ter bescherming van het personeel van Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede.