Jerrycan bij lift Wageningen Universiteit gaat stuk: vier personen in aanraking met milieugevaarlijke stof

Een deel van het universiteitsgebouw is daarna ontruimd, zo laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio weten. De jerrycan ging volgens hem stuk bij een lift van het Wageningen Food Safety Research-gebouw aan het Akkermaalsebos. Vier mensen waren op dat moment in de buurt van deze jerrycan, waardoor ze met de stof in aanraking kwamen.

Verwondingen vallen mee

In het gebouw wordt volgens de woordvoerder met veel verschillende stoffen gewerkt. Brandweerlieden gingen met beschermingsmiddelen aan het gebouw in, op zoek naar de exacte stofnaam. Uit dit onderzoek is gebleken dat de stof niet gevaarlijk is voor de gezondheid van mensen. De stof is alleen schadelijk voor het milieu. De lekkage is opgeruimd en ruim een uur na het incident is het universiteitsgebouw weer vrijgegeven. De slachtoffers maken het goed.