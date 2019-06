John van der Oost kan veel goeds doen met knippen en plakken van DNA, maar hij mag het niet

Hij doet dat tegen de stroom in, de techniek is nu aan veel regels gebonden. ,,Maar ik zou een plant die is aangepast met CRISPR-Cas zo opeten. Daar is geen enkel risico bij.’’



Hoogste wetenschappelijke onderscheiding

John van der Oost kreeg vorig jaar de Spinozapremie, de hoogste wetenschappelijke onderscheiding die Nederland kent, ook wel de Nederlandse Nobelprijs genoemd. De reden: zijn baanbrekend werk op het gebied van de moleculaire genetica, om precies te zijn de CRISPR-Cas techniek.



Met deze techniek is het mogelijk om heel specifiek, dus op een bepaalde plek, in DNA te knippen en te plakken. Op die manier kan een wetenschapper gericht een ongewenste eigenschap vervangen door een wel gewenste. Een uitkomst voor bijvoorbeeld telers die strijden tegen een bepaalde plantenziekte of voor medische onderzoekers die ziektes willen bestrijden. Maar dat werk is ook omstreden.