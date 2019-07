Kadans verovert in rap tempo campussen en scienceparks in Nederland (en daarbuiten)

Bakkerij Snoeptiek verhuist naar binnenstad Wageningen

27 juli WAGENINGEN - Na 24 jaar verdwijnt banketbakkerij De Snoeptiek uit winkelcentrum De Tarthorst. Ondernemers Co en Wilma Rou verhuizen met hun bakkerij naar de Beuningstraat, in het centrum van Wageningen. ,,Het is de bedoeling dat we hier in september opengaan’’, vertelt Co Rou (58), die niet bang is zijn vaste klanten kwijt te raken.