Kamermuziek Wageningen verkeert in zwaar weer: ‘Honderd man in theater met zeshonderd stoelen is niet leuk’

KUNST IN DE VALLEIHet gaat slecht met de klassieke muziekserie Kamermuziek Wageningen. Het aantal bezoekers is sinds de coronacrisis drastisch gedaald.

Voor corona zaten er bij ieder concert gemiddeld zo’n 375 mensen in de zaal, maar voor het aankomende pianorecital van Rémi Geniet op 21 maart zijn slechts iets meer dan honderd kaarten verkocht. Ook de kaartverkoop voor de andere concerten dit voorjaar blijft achter.

De grote boosdoener is volgens secretaris en programmeur Renee ter Braake de coronacrisis. ,,De regels wijzigden om de haverklap. De ene keer was er een middag- en avondvoorstelling, dan ging het weer niet door. Mensen denken: we zien wel even. Misschien kopen we wel een kaartje op de avond zelf. Zo raakt de loop eruit.” Ook speelt de angst voor corona volgens haar mee. ,,Veel bezoekers zijn al wat ouder en durven het nog niet aan om te komen.”

Aan de bel

Theater Junushoff, waar de concerten plaatsvinden, trok al bij het bestuur aan de bel vanwege de slechte kaartverkoop. ,,We hebben alle abonnementhouders van de afgelopen drie jaar een noodbrief gestuurd. Daarin schreven we dat als dit zo doorgaat, er over twee jaar geen Kamermuziek Wageningen meer is. Dit kan zo niet uit.”

Een andere locatie zoeken, behoort volgens Ter Braake ook tot de opties. ,,Met honderd man in een theater met zeshonderd stoelen zitten, is niet leuk. En we hadden deze locatie juist uitgezocht omdat die zo veel plaatsen heeft.”

Reserves

Ter Braake is momenteel bezig met de programmering van het volgende seizoen van de klassieke muziekserie, die meer dan honderd jaar bestaat. ,,We hebben nog wel wat reserves, maar ik moet bij musici de goedkoopste opties kiezen. Ik heb hier meer dan 25 jaar de meest fantastische concerten kunnen organiseren, maar daar voel ik me op dit moment wel in geremd. We hopen echt dat het tij nog gaat keren.”