Kassa rinkelt voor raadsleden en college als Wageningen grens van 40.000 inwoners passeert

Voor wie Wagenin­gers wil snappen: lees Willem Straatman

Een lieve levensgenieter, dat was oer-Wageninger Willem Straatman 73 jaar lang. Toekomstige historici die iets willen weten over Wageningen tussen 1975 en 2021, hoeven niet te gaan grasduinen in oude krantenarchieven of gemeenteraadsnotulen. Wie echt wil weten wat er speelde in Wageningen, kan volstaan met zijn omvangrijke oeuvre aan columns, die hij voor zo’n beetje alle dag- en weekbladen in Wageningen heeft geschreven.

25 maart