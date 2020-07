Katalysatordieven laten auto op krik achter in Wageningen: ‘Je staat raar te kijken’

Palladium is een kostbaar edelmetaal dat in de katalysator zit om uitlaatgassen via een chemische reactie zo goed mogelijk te reinigen voordat deze via de uitlaat de auto verlaten. Palladium kost per kilo een slordige 50.000 euro.



In Nederland zijn al jaren dieven actief die vooral de oudere Toyota Prius opzoeken. Bij die wagens is namelijk vrij eenvoudig de katalysator weg te nemen. Handig voor een monteur en een crimineel. Een nachtmerrie voor de eigenaar van de auto. Want die zit met de gebakken peren.