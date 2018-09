Kees scande 100.000 foto's voor het gemeentearchief in Wageningen

Van de Graaf is hiermee begonnen toen hij op zoek was naar foto's van het Wagenings voetbal. Iets waar hij al van kinds af aan fan van was. Hij is ook een van de grote kenners van de geschiedenis van FC Wageningen en is nog steeds een fervent bezoeker van De Berg.



Die fotonegatieven van de wijlen club FC Wageningen waren er wel, maar lastig te raadplegen. Daarop bood Van de Graaf aan om de foto's zelf in te scannen en te digitaliseren. Zo geschiedde. Met een scanner en een laptop van de gemeente Wageningen heeft Van de Graaf eerst de tienduizenden foto's van het Wagenings voetbal gedigitaliseerd en is daarna verder gegaan met de rest van de collectie.