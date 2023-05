Kijk langs de waterkant voortaan ook eens naar een libelle of waterjuffer: ‘Mooie beestjes’

Leerlingen en docenten Dorenweerd College trainen keihard voor geld tegen kanker: ‘Opgeven is geen optie’

Zes leerlingen en drie docenten van het Dorenweerd College in Doorwerth doen mee aan de Alpe d’HuZes. Onder het motto ‘Opgeven is geen optie’ fietsen zij op donderdag 1 juni zo vaak mogelijk, maar maximaal zes keer, de berg Alpe d’Huez in Frankrijk op.