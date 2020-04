Kinderen balen flink van streep door competitie: ‘Echt niet leuk, ik mis mijn sport’

Lisa Klaassen speelt in het tweede team van de meiden onder dertien van SKV in Wageningen. Dat ze niet meer mag voetballen is voor haar echt een domper.



,,Toen ik hoorde dat het seizoen voorbij was vond ik dat echt niet leuk. Ik mis mijn sport, veel erger dan school. Je wilt toch graag blijven gaan. Het leuke aan voetballen is dat het een teamsport is en dat je het samen doet. Nu voetbal ik nog wel met een paar vriendinnen op straat soms. Maar ik denk wel dat ik minder beweeg dan anders.’’



Lisa vierde gisteren haar verjaardag, zonder vaste training op woensdag. ,,Ik heb een mobieltje gekregen, dus daar zit ik nu de hele dag op. Maar het is wel saai een verjaardag zonder voetbal.’’