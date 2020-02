Kinderlokker (27) die ontucht pleegde met jongetjes in Wageningen krijgt vier jaar cel en tbs

Brand in aanhanger wijkt af van reeks Wageningse autobran­den

11:41 WAGENINGEN - Een brand in een aanhangwagen, woensdagavond in de Matenstraat in Wageningen, is de vijfde voertuigbrand in korte tijd. Toch wijkt dit incident af van de voorgaande vier: ditmaal was het doelwit geen bestelbus.