Kinderpardon helpt ook Wageningse Meri en haar familieleden

‘Studie is mijn droom’

In 2018 en 2019 was Meri één van de gezichten van een campagne van Defense for Children voor een ruimer kinderpardon. Omdat het gezin niet had meegewerkt aan een terugkeer naar Armenië, kwam Meri in eerste instantie niet in aanmerking.



De Wageningse rondde in Nederland zowel de mavo als de havo af. Daarna begon ze aan de hbo-opleiding Rechten. ,,Die studie is altijd mijn droom geweest en ik heb er alles aan gedaan om dat voor elkaar te krijgen’’, vertelde ze een jaar geleden.



,,Ik heb heel veel scholen gebeld en uiteindelijk is het gelukt.’’ De studie is haar houvast, vertelde ze. ,,Alles in mijn leven is steeds in handen van een ander geweest. Wat ik kon doen en waar ik ging wonen is altijd voor mij bepaald. Mijn opleiding heb ik tenminste in eigen hand.’’