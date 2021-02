Klagen doen ze liever niet, maar moeders hebben het écht extra zwaar in coronatijd: ‘Kinderen stuiteren door het hele huis’

Videobellen met collega’s, terwijl dochterlief klaarstaat voor uitleg over een lastige rekensom. Haar broertje barst ondertussen in tranen uit omdat zijn kasteel van Lego stuk is. Moeders hoor je meestal niet klagen, maar dat er nu een extra last op hun schouders ligt, is wel duidelijk.



Hoewel de verwachting was dat mannen door de coronacrisis meer voor de kinderen en het huishouden zouden zorgen, is dit volgens universitair docent sociologie Katia Begall van de Radboud Universiteit niet het geval. Onderzoek toont naar haar zeggen aan dat de opvattingen van mannen en vrouwen over de taakverdeling gemiddeld traditioneler zijn geworden. En dat vraagt echt om aandacht, bepleit Begall in een opiniestuk in deze krant.