Klanten gingen met Joshi de Jumbokat op de foto, nu is de aaibare ragdoll spoorloos verdwenen

Wie boodschappen doet in Tarthorst kent Joshi. ,,Ik miste haar al!”, zegt Hendrica van Delft, die op een bankje in het winkelcentrum zit. ,,Die kat zat altijd daar bij de deuren, binnen, op het kleedje. Alleen bij mooi weer zat ze buiten. Je kon haar makkelijk aaien, ’t was een makkelijke poes. Ik ben bang dat iemand haar mee heeft genomen, het is wel een raskat. Wie doet zoiets, denk je dan. Maar ja, mensen doen de gekste dingen.”



Ook medewerksters van de supermarkt denken dat iemand Joshi heeft meegenomen. ,,Dat kon ook makkelijk, ze is zo aanhankelijk. Mensen gingen zelfs met haar op de foto, vooral de Chinese studenten deden dat. Die vonden haar heel mooi.”



Studente Evi Janson ziet meteen dat er iets niet goed is: dáár zat ze altijd. ,,Jeetje ja, is ze vermist? Ik hoop dat ze snel gevonden wordt. 't Lijkt me vreselijk als je je kat zo kwijtraakt.”