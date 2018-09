Kliko gestolen? Misschien heeft de vuilniswagen hem opgeslokt

,,Klopt. Het gebeurt wel eens dat een kliko in de vuilniswagen belandt, zegt een woordvoerder van de ACV. ,,Hoe vaak dat gebeurt, dat is niet te achterhalen. We halen jaarlijks honderdduizenden kliko's op. Als er dan eens per maand een verdwijnt, is dat voor de klant natuurlijk erg vervelend, maar stelt het voor ons niet veel voor.’’



Of de kliko door een vuilnisman of een robotarm op de wagen wordt gezet; in beide gevallen gaat het wel eens mis. Meestal wordt de container ontdekt bij het storten van het afval in de overslagbunker. ,,We proberen te achterhalen van wie de container was. Dat lukt meestal en dan informeren we de klant. Maar soms is het niet meer te achterhalen.’’