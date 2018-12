Koning verrast actieve Wageningers met bezoek

Mooi Binnenveld

Mooi Binnenveld zet zich in, samen met de agrariërs, om het landelijke Binnenveld natuurvriendelijker in te richten. Via crowdfunding wordt geld ingezameld om 50 hectare weiland om te vormen tot topnatuur met het zeldzame trilveen en blauwgraslanden.

Voedselverspelling

Na het bezoek aan het Binnenveld toog de koning naar Wageningen Oost waar buurtbewoners zich inzetten om 470 woningen aardgasvrij te maken. Ten slotte werd een bezoek gebracht aan Thuis in Wageningen, waar verschillende bewonersinitiatieven actief zijn. De koning toonde veel interesse in Food Sharing Wageningen. In een grote koelkast en een paar schappen bij Thuis wordt dagelijks voedsel dat anders weggegooid zou worden bij onder meer winkels gratis aangeboden. Daar wordt veel en dankbaar gebruik van gemaakt. zowel door mensen die het niet breed hebben als door mensen die tegen voedselverspilling zijn. Het bezoek aan Wageningen duurde tweeëneenhalf uur. De deelnemers waren heel blij met de komst van de koning. ,,En ik ben zeer onder de indruk van de getoonde interesse en grondige voorbereiding door de koning.’’ zei Wanka Lelieveld van Warmtenet Wageningen Oost.

Eensgezind

Burgemeester Geert van Rumund is blij met het bezoek: ,,We hebben kunnen laten zien dat we in Wageningen veel samen willen doen. Ook onze gemeenteraad is daar eensgezind over. We zien het koninklijk bezoek als een grote stimulans.”