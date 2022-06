Koukleumende libellen voelen zich thuis door klimaatverandering

natuur van nabijKlimaatverandering is en blijft voorlopig een zeer actueel onderwerp, waar ik al meer dan eens over geschreven heb. Toch kan ik erover blijven schrijven, puur omdat het zó een breed onderwerp is. Vandaag: de zuidelijke keizerlibel.

Terwijl amper tien jaar geleden deze grote libel nog zelden in Nederland gezien werd, is het aantal sindsdien explosief gestegen. Vooral in de laatste vijf jaar is hij niet eens echt zeldzaam meer te noemen. Het net iets kleinere en donkerder gekleurde broertje van de bekende grote keizerlibel werd toen met name in Zuid-Nederland gezien, maar een waarneming is nu zelfs in Noord-Nederland niet meer uitzonderlijk.

Met de wind mee

De zuidelijke keizerlibel komt – zoals de naam doet vermoeden – oorspronkelijk uit Zuid-Europa. Het is een sterke vlieger, die geen moeite heeft om grote afstanden te overbruggen. In warme periodes laat hij zich met de wind meevoeren naar het noorden en komt daarmee ook in ons land terecht.

En waar het eerst nog te koud was om hier de winter te overleven, is dat inmiddels ook niet meer het geval. In ondiepe plassen waar het ’s winters nauwelijks vriest – met name wateren in de duinen – doet hij het goed en in toenemende mate plant hij zich ook in het binnenland voort.

Kans op voortplanting groeit

Zelf heb ik de zuidelijke keizerlibel sinds de zomer van 2018 elk jaar opnieuw gezien in de omgeving van Wageningen. In het begin waren het zeker libellen die vanuit het zuiden aan kwamen waaien, maar de kans dat ze zich succesvol kunnen voortplanten wordt steeds groter. Vorig jaar heb ik in elk geval een poging gezien, toen ik een paartje eitjes zag leggen tussen de waterplanten in een ondiep gedeelte van de Nederrijn. De twee prachtige en indrukwekkende libellen deden rustig hun ding en vlogen toen ze klaar waren weer weg.

Zouden er dit jaar zuidelijke keizerlibellen uit het water sluipen in de Gelderse Vallei? Het zou zomaar kunnen. Houd het in de gaten!