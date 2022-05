Krakers Vadaterrein hebben ‘prettig’ gesprek met locoburgemeester, eigenaar overweegt aangifte

Defilé eerder in het programma op Bevrij­dings­dag in Wageningen

De herdenking en viering van de bevrijding in Wageningen zijn dit jaar weer als vanouds. Met onder meer muziek, het defilé en ontmoetingen met veteranen staat er een compleet programma op de rol. Wel zijn de accenten anders dan in voorgaande jaren. Zo begint het defilé om 12.45 uur, waar dit eerder 15.00 uur was.

