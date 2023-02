Kunst blijven kijken in de Kijkdoos?

Soms heb je geluk. Geluk dat je als juf-die-van-kunst-houdt gratis met je klas naar een mini museum om de hoek van je school kunt wandelen, waar telkens andere prachtige kunstwerken staan. En zelfs nog meer geluk omdat je daar, in die wonderschone witte villa, ook nog eens wordt verwelkomd door een paar enorm enthousiaste vrijwilligers, die jouw klasje een complete kunstles geven.

Die witte villa om de hoek is Villa Erica in Bennekom, een statig pand uit 1872, bij de kinderen beter bekend als De Kijkdoos. Al jaren lopen we met onze leerlingen in het voor- en in het najaar twee aan twee naar De Kijkdoos. Even wachten voor trappetje naar de grote zijdeur, jassen op de tafels links of aan de kapstok rechts en heel stilletjes op de grond in de kring luisteren naar de kunstjuf of -meester.

Kunst van afval, een gigantisch schilderij van een rare Sinterklaas, loden tulpen, gestapelde stoelen, je kunt het zo gek niet bedenken of Villa Erica heeft het in huis gehad. De vrijwilligers vertellen wat over de kunstenaar(s) en de kunstwerken en dan mogen de kinderen samen kijken.

Na het kijkrondje en het invullen van kijkvragen volgt vaak nog een korte doe-het-zelf-opdracht met de kunstenaars in de dop. Dan weer in de kring om te bespreken wie nu wat heeft gezien. Wat gun ik dit ieder kind! Maar niet ieder kind gaat met zijn ouders naar het museum en naar De Kijkdoos ga je gezellig met de hele klas, dat is anders dan met papa en mama.

Op vrijdagmiddag zitten twee van de vriendelijke vrijwilligers na schooltijd bij mij in de klas. Om te vragen of we nog tips hebben voor hen, maar vooral om te vragen of we mee willen denken over nieuwe vrijwilligers, want ze raken op. Wat een geluk dat al die mensen die van kinderen en kunst houden en in het voor- en najaar twee weekjes tijd hebben, nu dit verhaaltje lezen!