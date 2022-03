Kunstenaarsregeling voor Wageningen: geld voor zeven projecten waaronder muurschildering in de Nude

Omdat Wageningse beroepskunstenaars in coronatijd harde klappen opliepen, besloot de gemeente Wageningen vorig jaar om een kunstenaarsregeling in het leven te roepen . ,,We hebben een regeling bedacht in de vorm van directe opdrachten aan de Wageningse makers", zei cultuurwethouder Anne Janssen bij de presentatie van de plannen in november.

Muurschildering in de Nude

Een van de gesubsidieerde activiteiten is een toneelstuk in wijk de Nude, aangevraagd door Dienke Groenhout. Die wijk scoort goed in de projecten. Er is daar ook een klassiek muziekfestival in de planning.



De Wageningse kunstenares Marianne Schokkenbroek gaat samen met kinderen uit de wijk Nude een kleurrijke muurschildering in de Nude maken. Hiervoor mogen kinderen zelf ideeën indienen en later meehelpen bij het schilderen. Dit gebeurt naar verwachting nog voor de zomer van 2022.