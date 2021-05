‘Laat je hier besmetten’: ludieke actie voor sneller vaccineren tegen corona

Het ‘shoplicht’ blijft staan in Wageningen: ‘Het is een giganti­sche oplossing’

22 april WAGENINGEN - Ook na woensdag, wanneer door versoepelingen het shoppen op afspraak niet meer verplicht is, blijven de ‘shoplichten’ bij veel Wageningse winkeliers in de etalage staan. ,,De mensen hoeven nu niet aan mij te vragen of er wel of niet plek is.’’