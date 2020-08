Laatste bemande tankstation van Wageningen sluit na 83 jaar, pomphouder Henry is er ziek van: ‘Ik zie alleen nog maar Tesla’s sjezen’

Pomphouder Henry Meurs (59) stopt zijn humeur niet onder stoelen of banken, in het houten kantoortje naast Wagenings enige bemande tankstation. Hij is er ziek van, dat er binnenkort geen benzine meer vloeit uit zijn tanks.



Echtgenoot Jolanda (‘de meesten noemen me Jolan’) zet ondertussen koffie. ,,Hij had liever helemaal niet in de krant gestaan’’, verklapt ze.



,,Maar dat zou ik zonde vinden, na al die jaren zo’n kil afscheid. Want straks gaat het hek dicht en dan is het klaar.’’