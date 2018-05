Laatste getuige van Capitulatie 5 mei 1945 in Wageningen is overleden

Man die uitwisse­lings­stu­dent in oog stak: 'Normaal ben ik niet zo'

30 mei ARNHEM/ EDE - De 29-jarige student die begin dit jaar op de Wageningen University & Research (WUR) een uitwisselingsstudent uit Costa Rica in het oog stak en een medewerker hard in het gezicht sloeg, had last van ernstige, psychotische waanbeelden. Dat bleek woensdag in de rechtbank van Arnhem.