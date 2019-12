Laboratorium op Wageningse campus ontruimd om vreemde geur uit rokend vat

De oorzaak van de geur was een rokend vat op de tweede verdieping van ‘Atlas', een van de gebouwen op de campus in Wageningen. In het vat zaten restanten van proeven die op de universiteit zijn gedaan. De restanten zaten al enkele dagen in het vat. De stoffen in het vat waren geen bedreiging voor de omgeving en alleen gevaarlijk als men er zeer dichtbij in de buurt zou komen.



Door de rook was een brandmelder afgegaan. De receptioniste heeft vervolgens, rond 22.00 uur, alarm geslagen. Zij en enkele andere personen moesten het pand verlaten. Een adviseur gevaarlijke stoffen (AGS) was ter plaatse en de brandweer heeft metingen verricht.