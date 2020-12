Labrador Storm eet per ongeluk wiet op, baasje Saskia was was hem bijna kwijt: ‘Tranen uit pure wanhoop’

Waarschijnlijk heeft Storm iets gegeten aan het einde van het hondenlosloopgebied in het bos, nabij het pad dat evenwijdig loopt aan de Schaapsdrift. Wat dat is geweest? ,,Waarschijnlijk spacecake of ontlasting van een junk”, zegt Weijman.

Loopt alsof hij dronken is

Thuis vertoont Storm raar gedrag. Hij loopt alsof ie dronken is en is apathisch. ,,Gelukkig heb ik een cursus EHBO voor honden gedaan, dus ik ben hem gelijk gaan checken. Hij had een lage temperatuur en een lage hartslag dus ik dacht: dit is gewoon niet goed. Ik moet nu een dierenarts bellen.’’

Naar het dierenziekenhuis

Uit een urinetest blijkt dat de hond cannabis heeft gegeten. ,,Hij reageerde ook niet meer op mij. Volgens mij was hij knetterstoned. Ik moest ’m in die toestand de nacht van vrijdag op zaterdag achterlaten. Hopend dat hij er de volgende ochtend nog zou zijn. Dat was echt heel naar”, vertelt Weijman, nog zichtbaar geëmotioneerd. Ze is ook erg boos. ,,Boos op de mensen die letterlijk hun shit niet opruimen. Er lopen daar echt veel kinderen en honden rond.’’

Inmiddels gaat het weer beter met Storm. ,,Hij heeft voer met Norit gekregen zodat de wiet in zijn darmen werd opgenomen. Ook heeft hij echt alleen maar geslapen. Hij moest bijkomen, maar nu loopt hij weer blij rond, ook al is ie nog een beetje suf.’’

Honden die drugs eten: het komt vaker voor

Het komt helaas vaker voor dat honden onbedoeld worden blootgesteld aan drugs, maar dit jaar niet significant meer of minder dan voorgaande jaren. Van het aantal keren dat een hond drugs inhaleert of opeet, gaat het in de meeste gevallen om cannabis, blijkt uit cijfers van het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum die zijn verkregen uit meldingen.

Robert van Goor is dierenarts bij dierenziekenhuis Evidensia in Arnhem en heeft labrador Storm behandeld. Volgens hem is het aantal honden dat bij hen met een soortgelijke vergiftiging sinds februari binnenkomt op één hand te tellen. ,,We zien het dus wel, maar hoe vaak het precies voorkomt is onduidelijk, omdat niet alle gevallen gemeld worden.’’