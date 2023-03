Lammetjesdag met schapen drijven bij kudde Grebbeveld in het Binnenveld

Lammetjesdag wordt ook gevierd in de stal aan de Langesteeg 21 in Bennekom, vlakbij De Hoge Born in Wageningen. Daar werden de voorbije weken meer dan vierhonderd lammetjes geboren. Het jonge kroost kan worden bekeken, geaaid en zelfs geknuffeld. Ook demonstreren de herders ter plekke hoe ze schapen drijven met hun honden.

Lammetje knutselen en strokasteel

Kinderen kunnen een lammetje knutselen en mee naar huis nemen. Er staat net als bij vorige edities weer een strokasteel. Om grote drukte te voorkomen, is er een beperkt aantal kaartjes (van 5 euro) en die zijn alleen in de voorverkoop verkrijgbaar.

Dat is inclusief koffie, thee of limonade en beschuit met muisjes. Kinderen tot 2 jaar kunnen de lammetjesdag van Grebbeveld Schapen & Zo gratis bezoeken. Er is volop parkeerruimte in de wei, maar op de fiets is de stal ook goed bereikbaar.