Landelijk informatiepunt eikenprocessierups begint komende week

Op die, en een heleboel andere vragen, komt zo snel mogelijk antwoord van een nieuw op te richten ‘kennisplatform eikenprocessierups’. ,,We gaan daar met spoed mee aan de slag, het is er hopelijk volgende week al”, stelt bioloog Arnold van Vliet van het kenniscentrum eikenprocessierups, dat deze week overleg had met het kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) en het ministerie van natuurminister Carola Schouten. Schouten kondigde vorige week aan, nadat verschillende Kamerleden er om vroegen, dat de bestrijding van de eikenprocessierups zo snel mogelijk landelijk aangepakt moest worden. Ze wil één centrale informatieplek waar onder meer gemeenten terecht kunnen met vragen over de beste bestrijdingsmethode. ,,Er komt een do’s and don’ts , een vraag- en antwoordlijst voor burgers en gemeenten”, stelt van Vliet.

Vlindervallen

Verder wil hij proberen om volgende week geregeld te hebben dat er veel meer vlindervallen worden geplaatst voor de vlinders die vanaf half juli uit de eikenprocessierupsen voortkomen. ,,Zodat we veel beter weten waar de hotspots zijn en we beter voorbereid zijn op het volgende rupsenseizoen.”



KAD-directeur Bastiaan Meerburg stelt dat het voor dit jaar te laat is nog iets aan bestrijding te kunnen doen. ,,De plaag is echt enorm, gemeenten lopen tegen enorme achterstanden aan.”



Repte hij eerder nog over de mogelijkheid dat het KAD een rol zou gaan spelen in de bestrijding, daar is na het overleg met het minister van deze week geen sprake meer van. ,,De bestrijding blijft een taak voor de gemeenten.”



Wel komt er onderzoek naar bijvoorbeeld de vraag hoe lang de haartjes van de rups, die irritaties veroorzaken bij mens en dier, schadelijk blijven. En wanneer het veilig is om gebruik te maken van gewassen in de buurt van eikenprocessierupsnesten.



Voorlopig advies voor de moestuin: de groente extra goed wassen. En zitten er rupsen dicht in de buurt, dan kan de groente beter niet gebruikt worden.