Lang niet alle verhuurders via Airbnb betalen toeristenbelasting

Nieuw rijbewijs nodig? Dan moet je vanaf januari in Wageningen een afspraak maken

16:08 WAGENINGEN - Wie een nieuw paspoort of rijbewijs nodig heeft, moet daar in Wageningen vanaf 1 januari een afspraak voor maken. Alleen op woensdagmorgen kunnen inwoners van die stad nog zonder afspraak bij Publiekszaken in het gemeentehuis terecht. ,,We willen het zo klantvriendelijker maken’’, zegt burgemeester Geert van Rumund.