Laser kan vogelgriep op pluimveebedrijven voorkomen: ‘Eenden zien het als gevaar en vliegen weg’

Een kunstwerk van duizenden jaren oude eiken in nieuwe natuur

3 april WAGENINGEN - In de verte heeft het iets weg van Stonehenge, het mysterieuze prehistorische bouwwerk in Engeland. Maar de veeneiken in dit kunstwerk in het nieuwe natuurgebied Binnenveldse Hooilanden leefden al een paar duizend jaar voor de bouw van Stonehenge.