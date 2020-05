Laura (33) is verzot op de seventies: ‘Voor ik het wist, leefde ik volledig in de wereld van 50 jaar geleden’

Er is zoveel dat de aandacht trekt in de flatwoning van de Wageningse. Ze schenkt thee uit een oranje thermoskan in een vintage kopje en biedt knipogend een sigaretje aan.



,,Ik rook zelf niet’', lacht ze. Maar de peuken staan wel in een glaasje op tafel voor het grijpen, net zoals dat bij veel gezinnen in de jaren zeventig het geval was. Intussen blijft de langspeelplaat hangen. ,,Dat gebeurt hier wel vaker’', reageert ze.



Je bent duidelijk verzot op de jaren zeventig?

,,Ja, dat heb je goed gezien. Het is niet zo dat ik genoegen neem met een paar spullen uit die tijd. Ik heb mijn hele huis ingericht alsof ik in de zeventiger jaren leef. Niet alleen de dingen die je meteen ziet, maar eigenlijk bijna alles.



Trek de kastjes in de keuken maar open en dan zie je dat alle borden, bestek en keukengerei die stijl hebben. Ik slaap in een seventies-bed, kijk naar een televisie uit die tijd en heb boeken van toen. Alleen mijn laptop, smartphone en het wifi-modem zijn niet van de jaren zeventig.



En o ja, ik flirt soms een beetje met de jaren tachtig. Dan ligt er bijvoorbeeld ineens een tijdschrift uit die tijd op mijn Space Age-tafel. Dat vind ik wel grappig.’’