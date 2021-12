Laura brengt met haar winkel wat kleur uit de jaren 70 terug in de Wageningse binnenstad

video Inno en Mirjam zijn klaar met De Engel, restaurant straks in handen van Helène

DODEWAARD/WAGENINGEN/VEENENDAAL - Restaurant De Engel in Dodewaard is verkocht en komt na 28 jaar in andere handen. Inno en Mirjam Venhorst doen de in de wijde regio bekende horecazaak over aan Freddy en Helène Dorst uit Veenendaal, die ook al sinds vier jaar het Wageningse restaurant Bij Blauw uitbaten.

25 november