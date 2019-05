Lees hier waarom jij binnenkort sensoren in je buik hebt

Eén gezond voedingsadvies voor iedereen bestaat helemaal niet. Om ervoor te zorgen dat iedereen een persoonlijk advies krijgt, gaat het Wagenings/Nijmeegse One Planet Research Center werken aan heel kleine sensoren: als je die inslikt, rolt daar een op jouw persoon toegesneden voedingsadvies uit. En wanneer je dat opvolgt, slik je na een paar maanden weer zo'n mini-sensor om te kijken of het gewerkt heeft.



,,Wij denken dat mensen beter luisteren naar een advies dat specifiek voor hen gemaakt is dan die algemene voedingsadviezen’’, zegt Ruud van den Bulk van de programmaraad van One Planet: ,,Want wat iemand nodig heeft, kan heel verschillend zijn. De grote gemene deler is niet voor iedereen goed. Dat soort adviezen kan het gedrag van individuele mensen beïnvloeden, in gunstige zin.’’