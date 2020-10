Leiders outlaw-motorclub jaar de cel in voor ‘afstraffen’ van lid uit Wageningen

Wagenings theater Junushoff wacht in spanning op beslissing of voorstel­lin­gen door kunnen gaan

1 oktober WAGENINGEN - Het Wageningse theater Junushoff wacht nog in spanning af of de voorstellingen de komende weken door mogen gaan. Veiligheidsregio Gelderland-Midden heeft de Junushoff daar nog geen uitsluitsel over gegeven. ,,We wachten in spanning af’’, zegt Dorien van der Laak van Junushoff.