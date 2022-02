Lichaam gevonden in Wageningen

Een vleugje lente onder het bewind van Koning Herfst in hartje winter

WAGENINGEN - Is het al lente? Je zou het bijna denken bij het zien van deze fraai geel bloeiende narcissen in het arboretum De Dreijen in Wageningen. Maar het voorjaar is nog ver weg. Op dit moment, hartje winter, regeert Koning Herfst, terwijl het nog winter is. Veel wind, grijze luchten en bij vlagen stevige miezerbuien. Dan kan de mens wel wat kleur gebruiken.

2 februari